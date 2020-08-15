60 مليون دولار مساعدات من الولايات المتحدة لهذه الدولة

15 أغسطس 2020 - 11:00 ص

أعلنت الولايات المتحدة عن تبرعها بمبلغ 60.55 مليون دولار لمساعدة زيمبابوي خلال موسم الجفاف التي تمر به حاليا ، وذلك من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و من خلال برنامج الغذاء العالمي .

و أشارت السفارة الأمريكية في زيمبابوي في بيانها التي نشرته صباح اليوم علي موقعها الإلكتروني إلي أنه سيتم توجيه هذه الأموال إلي برنامج التغذية العالمي لتقديم المساعدات في مسوم الجفاف الحالي ، مؤكدا أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاستجابة للوضع الإنساني وتوفير المساعدة الغذائية الحرجة لأشد الفئات ضعفا في زيمبابوي .

جدير بالذكر أن أكثر من 7 مليون شخص في زيمبابوي يواجهون خطر المجاعة و من بينهم سكان يعيشون في المناطق الحضرية .