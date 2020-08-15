مرتضى منصور لـ "الخطيب": ارجع لمبادئ الأهلى

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حذّر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

وأضاف "منصور" خلال فيديو نشر على قناة النادي أمس:"تحدث مع محمود الخطيب وحذرته من محمود عبد المنعم (كهربا) بعدما قام بالتعدي على كريستيان جروس".

وتابع :"رسالتي لجمهور الزمالك افرحوا، الأهلي أو اللاعب من سيقوموا بدفع التعويض والمقدر بـ33 مليون جنيه".

ووجه مرتضى رسالة لإدارة الأهلي، قائلاً :"رسالة لإدارة الأهلي (ارجعوا للقيم والمبادئ مش خطف اللعيبة)، عقد كهربا صحيح مع الزمالك والأهلي من قام بخطف اللاعب وأقر بذلك مجدي عبد الغني ووليد العطار".


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