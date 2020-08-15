مرتضى منصور لـ "الخطيب": ارجع لمبادئ الأهلى

محمد عبد الحارس
قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حذّر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".
وأضاف "منصور" خلال فيديو نشر على قناة النادي أمس:"تحدث مع محمود الخطيب وحذرته من محمود عبد المنعم (كهربا) بعدما قام بالتعدي على كريستيان جروس".
وتابع :"رسالتي لجمهور الزمالك افرحوا، الأهلي أو اللاعب من سيقوموا بدفع التعويض والمقدر بـ33 مليون جنيه".
ووجه مرتضى رسالة لإدارة الأهلي، قائلاً :"رسالة لإدارة الأهلي (ارجعوا للقيم والمبادئ مش خطف اللعيبة)، عقد كهربا صحيح مع الزمالك والأهلي من قام بخطف اللاعب وأقر بذلك مجدي عبد الغني ووليد العطار".
ظهر12:04 م
فجر
03:56
شروق
05:26
ظهر
12:04
عصر
15:42
مغرب
18:42
عشاء
20:12