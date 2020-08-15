روسيا تبدأ في إنتاج اللقاح الجديد

15 أغسطس 2020 - 10:43 ص

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء عمليات إنتاج اللقاح ضد فيروس " كورونا" المستجد من قبل مركز البحوث البيولوجية الوطني " جامالي " .

وجاء في بيان الوزارة التي تم تداوله إعلاميا اليوم :" تم بدء إنتاج اللقاح ضد فيروس " كورونا" المستجد من قبل مركز " جاماليا " التابعة لوزارة الصحة الروسية ".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين أعلن أن روسيا سجلت أول لقاح ضد فيروس " كورونا" معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس .