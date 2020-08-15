فاجأتها الشرطة.. نهاية مروعة لزعيمة عصابة تدليك بدولة خليجية

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دبي

سرقة

عصابة تدليك

تمكنت شرطة دبي، من الإطاحة بعصابة  تدليك تخصصت في استدراج ضحاياها بإعلانات التدليك لإغرائهم ثم سرقتهم.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد كانت البداية، عندما أبلغ رجل هندي مقيم في دبي الشرطة بأنه تعرض للسرقة من قبل هذه العصابة التي تتكون من 6 نيجيريين.

وعقب البلاغ باشرت الشرطة البلاغ وداهمت غرفة المشتبه بهم في أحد الفنادق بمنطقة البرشاء في دبي، ووجدوا فيها عناصر العصابة، لكنهم أبدوا مقاومة شرسة لأفراد الشرطة.

وقام أحد المشتبه بهم بمهاجمة الضباط وضرب أحدهم في عينه، فيما قفزت امرأة كانت معهم من الشرفة وسقطت أرضا وتوفيت.

كما عثرت الشرطة على الضحية الجديد وهو بريطاني، وقد تم احتجازه في الحمام، بعدما استدرجته العصابة من خلال إعلان تدليك، ولكن بعد وصوله إلى المكان تعرض للاعتداء والسرقة ثم قاموا باحتجازه في الحمام.

وأضافا أن المتهمين سرقوا منه، هاتف آيفون، بالإضافة إلى 1800 درهم - قرابة 500 دولار-.


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