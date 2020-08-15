ميسي يهدد بالرحيل عن صفوف "البلوجرانا"

15 أغسطس 2020 - 10:28 ص

هدد الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن فريق برشلونة بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها مساء أمس الجمعة أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني.

وقالت إذاعة "كادينا كوب" الإسبانية، إن ميسي هدد بالرحيل عن صفوف البلوجرانا، إذا لم تقم إدارة النادي بإجراء تغييرات جذرية".

وأضافت اللاعب يشعر بالغضب شديد وقد ابلغ بارتوميو بذلك الأمر وقال له: "إذا لم تحدث تغييرات جذرية فسوف أغادر في عام 2021".

وخسر برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام الفريق البافاري في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.