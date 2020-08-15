» خلافات على مبلغ ممارسة الرذيلة.. كشف لغز مقتل أجنبية بأرض اللواء

15 أغسطس 2020 - 10:13 ص

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف لغز واقعة العثور على جثة سيدة أجنبية مقتولة داخل شقتها في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

وألقت القوات الأمنية من خلال حملة جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على المتهم، وتم التحفظ عليه، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

وبحسب التحريات الأمنية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا يحمل نفس الجنسية التى تحملها الضحية وهو "سوداني الجنسية"، حيث أقدم على قتلها خنقا، واستولى على هاتفها المحمول، بسبب خلافات على مبلغ مالي لممارسة الرذيلة.