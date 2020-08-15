» الزمالك فى مواجهة صعبة أمام "المقاصة"

15 أغسطس 2020 - 09:59 ص

يدخل فريق الزمالك، مواجهة جديدة حينما يستضيف منافسه مصر للمقاصة فى إطار منافسات الدوري الممتاز، فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة.

ويسعى الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته في المسابقة المحلية عقب تعادله الأخير أمام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى على استاد برج العرب.

من ناحية أخرى، يدخل فريق مصر للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، مباراة الزمالك ساعيًا لتحقيق المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأبيض، بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية على أسوان بهدفين مقابل هدف.