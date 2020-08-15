بعد إغلاق 6 أشهر.. المساجد تفتح أبوابها للمصلين بدولة عربية

15 أغسطس 2020 - 09:58 ص

بعد إغلاق دام لستة شهور ، بسبب جائحة كورونا، قررت الجزائر فتح المساجد أمام المصلين مع أخد الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزارة الأولى، أعلنت الأسبوع الماضي عن فتح الجوامع، على مدى ا?يام الا?سبوع.

وقال تليفزيون النهار: ويستثني القرار، الصلاة يوم الجمعة الذي سيتم فيه ا?داء صلوات العصر والـمغرب والعشاء فقط، ا?لى ا?ن تتوفر الظروف الـملاي?مة للفتح الكلي لبيوت الله.

وعن الإجراءات الوقائية التي يجب التحلي بها فتتمثل في أن كل مصلي يكون معه سجادة صلاة خاصة به، ويكون الوضوء في البيت قبل الدخول للمسجد.

كما تم التشديد على لبس الكمامة وعدم نزعها أثناء الصلاة، والتزام التباعد بين المصلين وخاصة أثناء الدخول و الخروج من المسجد.

وأكد القرار على عدم دخول المسجد للأشخاص الذين يعانون من أعراض الكورونا وكذلك كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى عدم السماح للأطفال الصغار والنساء.