صفقة للبنتاجون بـ 62 مليار دولار لبيع أف -16 مع هذه الدولة

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت " البنتاجون" وزارة الدفاع الأمريكية أن تايوان أبرمت صفقة ضخمة لشراء مقاتلات أف – 16 من مجموعة " لوكهيد مارتن الأمريكية " وبلغت قيمة الصفقة 62 مليار دولار علي مدار 10 سنوات .
وكانت تايوان قد حصلت علي موافقة واشنطن لتحديث ترسانتها الجوية في أغسطس 2019 من خلال شراء 66 مقاتلة أف -16 من الجيل الجديد .
وكانت تايوان قد اشترت من الولايات المتحدة عام 1992 أسطول من مقاتلات أف -16 لكن العقد الجديد سيتيح لها الحصول علي مقاتلات أكثر حداثة ومجهزة بتكنولوجيا و أسلحة متطورة .
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