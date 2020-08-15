صفقة للبنتاجون بـ 62 مليار دولار لبيع أف -16 مع هذه الدولة

15 أغسطس 2020 - 09:49 ص

أعلنت " البنتاجون" وزارة الدفاع الأمريكية أن تايوان أبرمت صفقة ضخمة لشراء مقاتلات أف – 16 من مجموعة " لوكهيد مارتن الأمريكية " وبلغت قيمة الصفقة 62 مليار دولار علي مدار 10 سنوات .

وكانت تايوان قد حصلت علي موافقة واشنطن لتحديث ترسانتها الجوية في أغسطس 2019 من خلال شراء 66 مقاتلة أف -16 من الجيل الجديد .

وكانت تايوان قد اشترت من الولايات المتحدة عام 1992 أسطول من مقاتلات أف -16 لكن العقد الجديد سيتيح لها الحصول علي مقاتلات أكثر حداثة ومجهزة بتكنولوجيا و أسلحة متطورة .