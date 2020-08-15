» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عددا من المواجهات الهامة والمثيرة التي تهم عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وخاصة متابعي دوري أبطال أوروبا والدوري المصري.
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتى الإنجليزى × ليون الفرنسي – التاسعة مساء .
الدوري المصري
الزمالك × مصر المقاصة – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت
الدوري السعودي
العدالة × الهلال – السادسة إلا خمس دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD
الفيصلى × الأهلى – السادسة وعشر دقائق – على قناة KSA Sports 3 HD
التعاون × ضمك – السادسة والربع مساء – على قناة KSA Sports 4 HD
النصر × الوحدة – الثامنة إلا عشر دقائق – على قناة KSA Sports 1 HD
الدوري التونسي
النجم الساحلى × الترجى – الخامسة والنصف مساء
الاتحاد المنستيري × نجم المتلوى – الثامنة مساء
الدوري المغربي
الرجاء البيضاوى × سريع وادي زم – السابعة مساء – على قناة Arryadia live HD
أولمبيك آسفى × يوسفية برشيد – التاسعة مساء – على قناة Arryadia live HD
المغرب التطواني × حسنية أغادير – التاسعة مساء
نهضة بركان × مولودية وجدة – الحادية عشر مساء – على قناة Arryadia live HD
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