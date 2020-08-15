» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، عددا من المواجهات الهامة والمثيرة التي تهم عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وخاصة متابعي دوري أبطال أوروبا والدوري المصري.

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتى الإنجليزى × ليون الفرنسي – التاسعة مساء .

الدوري المصري

الزمالك × مصر المقاصة – الثامنة مساء – على قناة أون تايم سبورت

الدوري السعودي

 العدالة × الهلال – السادسة إلا خمس دقائق مساء – على قناة KSA Sports 2 HD

الفيصلى × الأهلى – السادسة وعشر دقائق – على قناة KSA Sports 3 HD

التعاون × ضمك – السادسة والربع مساء – على قناة KSA Sports 4 HD

النصر × الوحدة – الثامنة إلا عشر دقائق – على قناة KSA Sports 1 HD

الدوري التونسي

النجم الساحلى × الترجى – الخامسة والنصف مساء

الاتحاد المنستيري × نجم المتلوى – الثامنة مساء

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوى × سريع وادي زم – السابعة مساء – على قناة Arryadia live HD

أولمبيك آسفى × يوسفية برشيد – التاسعة مساء – على قناة Arryadia live HD

المغرب التطواني × حسنية أغادير – التاسعة مساء

نهضة بركان × مولودية وجدة – الحادية عشر مساء – على قناة Arryadia live HD


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