مدبولي في زيارة رسمية للسودان لبحث ملف سد النهضة

15 أغسطس 2020 - 09:44 ص

يتوجه صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية.

وتستغرق زيارة مدبولي للسودان يوما واحدا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.

ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.