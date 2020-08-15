تركي الحمد: الإمارات لتجار القضية "انتهى الدرس يا غبي"

15 أغسطس 2020 - 09:32 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن الإمارات قالت كلمتها ووجهت رسالتها للمتاجرين بالقضية الفلسطينية.

وأضاف على حسابه في تويتر :" انتهى الدرس يا غبي"، مسرحية من بطولة محمد صبحي، محمود المليجي، وتوفيق الدقن، 1975". وتابع: أرى أن عنوان هذه المسرحية يعبر بشكل كبير عن خطوة الإمارات الشجاعة في التطبيع مع إسرائيل، وكأنها تقول ذلك لتجار القضية..نعم..انتهى الدرس يا غبي.

كما ر د الحمد على الأكاديمية وأستاذة العلوم السياسية ابتسام الكتبي قائلا :" تتعامى عنه هذه الماكينة؟وهل كانوا أساسا من المبصرين؟ثم ليس عليك أن تبرري الموقف الإماراتي سيدتي الكريمة، بالحكاية المعتادة حول القضية،التي طبع أصحابها قبل أي أحد آخر،طالما كانت مصلحة الدولة الإماراتية تستلزم ذلك،ففي النهاية،إسرائيل قوة إقليمية تجاهلها يعني دفن الرؤوس في الرمال".

وكانت الكتبي قد كتبت على حسابها في تويتر قائلة : " هذا الموقف الإماراتي العروبي سوف تتعامى عنه الماكينة الإعلامية الإخوانية والقطرية والتركية المضلِلة، وستتشدق بالتطبيع، متناسية تضحية الإمارات من أجل صون الأرض الفلسطينية والحق الفلسطيني".