السم في الهدية.. مشاري راشد: هذا ما فعله يهود المدينة مع النبي

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النبى

السم

مشارى راشد

يهود المدينة

قال القاريء والمنشد الكويتي مشاري راشد إن النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع اليهود  في المدينة، فدسوا له السم في هدية قدموها له.

وأضاف مشاري راشد على حسابه في تويتر :" تصالح النبي مع يهود المدينة فغدروا ونقضوا العهود وهذا ديدنهم فحاولوا قتل النبي أكثر من مرة، وفي آخرها وضعوا له السم في الشاة وقدموها هدية " فبما نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وجعلنا قلوبهم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عن مواضعه ".

وكان مشاري راشد قد أعرب عن رفضه  للتطبيع مع الكيان الصهيوني في تدوينات سابقة، حيث كتب على حسابه في تويتر :" ما تكرر تقرر لست مع التطبيع .. أما المصالحة فهي من المسائل الكبار-النوازل  التي يفصل فيها الكبار-".

وأضاف مشاري راشد في تدوينة سابقة :" لسنا مع التطبيع ولو كنا كذلك لباركنا زيارة أردوغان وشارون لقبر مؤسس إسرائيل والاعتراف بمحرقة اليهود في إسرائيل".

 كما أعاد مشاري راشد مقطع  فيديو يدافع فيه الشيخ ابن عثيمين عن شيخه ابن باز في مسألة الصلح مع اليهود.


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