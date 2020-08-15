بعد 75 عام من الاستسلام.. إمبراطوار اليابان : نادم علي تاريخ بلادي

15 أغسطس 2020 - 09:24 ص

أعرب إمبراطور اليابان ، ناروهيتو ، عن ندمه الشديد علي ماضي بلاده وقت الحرب، يأتي ذلك تزامنا مع ذكري مرور 75 عام علي استسلام طوكيو في الحرب العالمية الثانية .

و صرح الإمبراطور في مراسم لإحياء ذكري ضحايا الحرب :" أتعشم بصدق ألا تتكرر أبدا مرة أخري ويلات الحرب " .

جدير بالذكر أن الإمبراطور "ناروهيتو" والذي يبلغ من العمر 60 عاما هو أول إمبراطور يولد بعد الحرب وهو حفيد الإمبراطور " هيروهيتو" الذي خاضت باسمه القوات الإمبراطورية المعارك ، وقد وصل إلي العرش العام الماضي بعد تنازل والده عن العرش .