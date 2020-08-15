في أول ظهور إعلامي ..شقيق طبيب الغلابة يكشف سر ينشر لأول مرة عن شقيقه

15 أغسطس 2020 - 09:11 ص





كشف اللواء أسامة مشالي، الشقيق الأصغر للدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"، في أول ظهور إعلامي له ،الستار عن الجانب الشخصي في حياة شقيقه الراحل ،قائلا :"إن علاقة الدكتور محمد مشالي بوالده كانت قوية جدًا".







وأضاف "مشالي"، خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن والده كان موجه أول بالغربية، وعلم "مشالي" العطاء، وكان دائمًا يوصيه بأن يسخر حياته لـ"الغلابة" وأن يصبح طبيب الغلابة.







وتابع:" الدكتور محمد مشالي سخر حياته للعطاء ونفذ وصية والده، لافتًا لى أنه كان لا يأخذ أي إجازات ويقول دائمًا: "المرض لا يأخذ إجازة".







وتركت وفاة طبيب الغلابة في مصر، حزنا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر رواد تلك المواقع عن حزنهم لوفاته، بعد أن نذر نفسه لخدمة الفقراء، حيث كان يتقاضى مقابلًا لا يكاد يذكر لإجراء الكشف أو بدون مقابل علي الإطلاق في معظم الحالات فضلًا عن توفيره للعلاج في أحيانٍ كثيرة للمرضي.

