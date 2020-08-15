» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

15 أغسطس 2020 - 08:55 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 15 أغسطس حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.93 جنيه متراجعا بمقدار 4 قروش في معاملات أمس الصباحية التي سجلت 15.97 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه .

كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 16 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه .