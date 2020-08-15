» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 15 أغسطس حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.93 جنيه متراجعا بمقدار 4 قروش في معاملات أمس الصباحية التي سجلت 15.97 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه .
كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 16 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه .
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