» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 15 أغسطس حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 15.93 جنيه متراجعا بمقدار 4 قروش في معاملات أمس الصباحية التي سجلت 15.97 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه .

كما سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 16 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه .


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