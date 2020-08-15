أستاذ بجامعة نيويورك: اللقاحات أصبحت حرب اقتصادية وسياسية

15 أغسطس 2020 - 12:10 ص

قال دكتور هانى عياش الأستاذ بجامعة نيويورك، إن مسألة الموجة الثانية لكورونا، تختلف من بلد لأخرى، ففى الولايات المتحدة هناك انتكاسات نتيجة سلوك الأشخاص، فالأعراض تظهر خلال أسبوعين، ولكن لا أحد يستطيع أن يؤكد أن هناك دولة عانت من موجة ثانية، ولكن الخطر من الموجة الثانية أنها ربما تأتى مع الانفلونزا العادية.



وأضاف "عياش" ، خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، أن هناك أساليب علمية للقاحات، فهناك 135 لقاحا حتى الآن، مازالوا فى المرحلة الأولى، 8 منهم وصلوا للمرحلة قبل الأخيرة، وهناك الصينى والروسى الذين أعلنوا عن لقاحات.



وأكد عياش إلى أن هناك 3 لقاحات مبشرة، مثل ألمانيا وأكسفورد والصينى، ولو أسرعوا، من الممكن أن نشهد لقاحا مؤكدا مع بداية العام الجديد، ولكن بشرط أن يتم الإعلان عن نتائجها، ولكن فى نفس الوقت، يجب أن نؤكد أن اللقاح أصبح حرب اقتصادية وسياسية.



وأردف، العالم يبحث عن لقاح وعلاج، لأنه لم يثبت أن من أخذ اللقاح لن يصاب بالمرض، فمن الممكن أن يأخذ أى شخص اللقاح، ثم يصاب بالكورونا، فتشخيص كوفيد هو إلتهاب فى الرئة، ونعمل حاليا على تقليل الجلطات للمريض.

