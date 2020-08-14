الأمم المتحدة تناشد بجمع 565 مليون دولار لصالح لبنان

14 أغسطس 2020 - 10:11 م

وجهت الأمم المتحدة، الجمعة، نداءا إنسانيا لجمع مبلغ 565 مليون دولار من أجل المساهمة في الإغاثة وإعادة الإعمار، جراء انفجار مرفأ بيروت.



وذكر بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة، في بيان، أن "المبلغ المطلوب سيتم استخدامه في تقديم الوجبات الغذائية والأدوية وتوفير المأوى للمتضررين من الانفجار".



ونقل البيان، عن المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، قولها إن "مهمة إعادة بناء حياة الناس والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها".



وأردفت: "إنني أحث المجتمع الدولي على إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان وأن يسدد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين".



والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس الجاري بمرفأ بيروت بلغت 178 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، فضلا عن 30 مفقودا على الأقل.



ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

