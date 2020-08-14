» دولة خليجية ترفع حظر التجول الليلي

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان اليوم الجمعة، انتهاء العمل بقرار منع الحركة ليلا اعتبارا من صباح غد السبت من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي.





وقررت السلطنة نهاية يوليو الماضي، فرض حظر على الحركة بين كافة محافظاتها، وحتى الـ8 من أغسطس الجاري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يتفشى في البلاد.





وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أنه "تقرر فرض حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا خلال الفترة المذكورة، والتي تشمل عيد الأضحى وستغلق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال ساعات الحظر".

وسجلت السلطنة 82743 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 557 حالة وفاة و77427 حالة تماثلت للشفاء.