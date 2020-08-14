» انفجار يتسبب في نشوب حريق ضخم بإيران

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أعلنت السلطات الإيرانية عن حدوث انفجار تسبب في اندلاع حريق داخل دار نشر وسط العاصمة طهران مساء اليوم الجمعة.

وصرح المتحدث باسم دائرة الإطفاء جلال ملكي، للصحفيين بأن الانفجار وقع في الطابق الثاني من المبنى المؤلف من أربعة طوابق في شارع فخر رازي قرب جامعة طهران.

ولفت إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير جزئي للمبنى وأسفر عن اندلاع حريق اتسع بسبب وجود عدد كبير من الأوراق والكتب داخله، مؤكدا أن فرق الإطفاء أجلت أربعة أشخاص كانوا عالقين داخل المبنى.



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