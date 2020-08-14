النهائي المبكر.. مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

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الرياضة

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يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الريةضية الهامة في العالم.
ويقدم الليلة بث مباشر لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وبايرن ميونيخ إضغط هنا

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