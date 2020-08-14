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بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

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أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في انتشال 4 جثث، بينهم جثتان مجهولتان، لغرقى بشواطئ حي العجمي، بعد تسللهم للبحر فجرا، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، يفيد غرق سيدة أثناء الاستحمام بشاطئ خاص تابع لإحدى الجهات بالعجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص غرق سيدة تدعى “شروق حسن” 30 عاما، مقيمة بمنطقة الدخيلة بعد 15 دقيقة فقط من نزولها مياه البحر بالشاطئ المشار إليه في تمام الساعة 2و45 دقيقة صباح اليوم.

تم انتشال الجثة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتسليم الجثمان لذويها لإنهاء تصريح الدفن، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي تمام الساعة الرابعة صباح اليوم الجمعة، قذفت أمواج البحر جثتين مجهولتين لشاب وفتاة على رمال نفس الشاطئ، ولم يستدل على هويتهما حتى الآن.

وورد بلاغ آخر لقسم شرطة الدخيلة يفيد غرق شخص بشاطئ قرية شهر زاد بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص غرق المدعو “رضا مجاهد عبد العزيز بيومي” 44 عاما، مقيم سهيلة مركز منيا القمح، عقب نزوله البحر الساعة 6:30 دقيقة صباحا، وجرى انتشال جثته.

تحررت محاضر بالوقائع الثلاث بقسم شرطة الدخيلة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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