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السفارة المصرية بلبنان: 12 طائرة تصل لبيروت خلال أسبوعين

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أعلنت سفارة مصر في لبنان أن 12 طائرة مصرية محملة بـ 220 طنًا من المساعدات الإغاثية الضرورية، ستصل إلى بيروت ابتداءً من الغد وعلى مدى أسبوعين، في إطار الجسر الجوي الإغاثي المصري، لدعم الشعب اللبناني الشقيق ومساندته في سبيل تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.

وذكرت السفارة المصرية - في بيان لها اليوم - أن المساعدات التي ستحملها الطائرات المصرية، تضم المواد الغذائية، والدواء، والمستلزمات الإغاثية.

وأشارت إلى أن نخبة من الأطباء والجراحين المصريين من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، سيصلون أيضا في الغد للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي اللازمة للجرحى والمصابين جراء الانفجار.

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