كورونا.. ارتفاع كبير في أعداد الوفيات بإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، وفاة 14 إسرائيليا من جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأشارت الوزارة إلى أن الإحصائية الجديدة ترفع عدد الوفيات الإجمالي من جراء الإصابة بالفيروس إلى 665 شخصا.





وسجلت إسرائيل أمس، الخميس، 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ويقبع حوالي 375 شخصا في المستشفيات بحالة صحية حرجة، من بينهم 108 يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.