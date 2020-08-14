مصر تضع هذه التجربة في مونديال 2021 لليد

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تعليق مثير من "ترامب" عن لقاح كورونا الروسي
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بيان عاجل من النيابة العامة بشأن حادث غرق معدية البحيرة
بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية
الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة
أحمد سالم
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