تفاوت واستقرار في أسعار الدولار.. تعرف على التفاصيل

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تفاوت ملحوظ في أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة تفاواتًا في بعض البنوك واستقرارًا في أخرى، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه.

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.
 
وفي  فى بنك مصر بلغ السعر 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع.

وسجل  سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.89 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع.

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