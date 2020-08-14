صادم.. عادة نفعلها يوميًا تزيد احتمال الإصابة بكورونا

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من المعروف أن ممارسة الرياضة من العادات الصحية الصحة الأشخاص، بدءًا من الحفاظ على لياقتك، وتسريع فقدان الوزن، والحفاظ على صحة مناعية قوية، ونصح الاطباء حول العالم بممارسة التمرينات الرياضية لحمايتك ضد كورون.

ويجب على كل فرد يتمتع بصحة جيدة أن يقضي 30-45 دقيقة من النشاط البدني يوميًا من أجل صحة أفضل.

وبحسب موقع timesofindia أن هناك أنواع مختلفة من التمارين تناسب كل فرد، كما أعطت فترة الإغلاق للأشخاص وقتًا كافيًا لاختيار أساليب جديدة في المنزل.

ولكن  يحاول الخبراء الآن التحذير من أنه في حين أن البقاء نشيطًا بدنيًا يمكن أن يكون هو المفتاح للإصابة بـ كورونا COVID إلى حد ما، فمن الأفضل الامتناع عن بعض أنواع التمارين، لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

لقد وجد أنه من الصحيح أن التمارين الرياضية تحافظ على نظام التمثيل الغذائي والمناعة لديك وتعمل بشكل جيد، يحافظ نظام المناعة القوي الفعال على الجسم في حالة جيدة ويقي من مخاطر العدوى، وقد تم البحث أيضًا أن التمارين الرياضية يمكن أن تقطع الالتهاب وكذلك تطرد السموم الضارة والبكتيريا وأنواع معينة من الفيروسات من رئتيك وممراتك الهوائية.

وتدعم بعض الدراسات أيضًا أن التمارين الرياضية تعزز عدد الأجسام المضادة التي تقاوم الأمراض وكريات الدم البيضاء في الجسم، مما يجعلها أكثر فائدة.


وجدت أحدث الدراسات التي أجراها أطباء من الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) أن نوعًا معينًا من التمارين ، مثل التدريبات عالية الكثافة قد تزيد في الواقع من خطر إصابة الشخص بـ فيروس كوروناCOVID-19 ، وبالتالي من الأفضل تجنبها بالفعل خلال هذا الوقت.

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