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وفاة "شويكار" بعد صراع مع المرض.. ونعي كبير من الفنانين

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شويكار
شويكار

الطيب حسين

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توفيت قبل قليل، الفنانة القديرة، شويكار، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في صفحتها على فيس بوك الفنانة الراحلة، قائلة "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ?رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

كما نعى عدد من الفنانين الفنانة الكبيرة، من خلال تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي.


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