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لاعب الأهلي يهاجم رمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز

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رمضان صبحي
رمضان صبحي

أحمد سالم

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تصرف صادم من رمضان صبحي بعد إعلان رحيله من الأهلي

شن مودي الجارحي لاعب سلة النادي الأهلي هجوما عنيفا على رمضان صبحي بعد رفض اللاعب الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وكان مجلس النادي الأهلي أعلن، أول أمس، الأربعاء، أن رمضان صبحى خارج حسابات القلعة الحمراء، وأن رغبته هي الانتقال إلى نادي بيراميدز.

وكتب مودي الجارحي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" أنا آسف اني بتكلم في حاجة زي دي والله يمكن أول مرة أتكلم فيها في حياتي على الفيس بوك و ده مش أسلوبي خالص ربنا يبارك لكل واحد في رزقه بس استفزيت بصراحة كل واحد يطلع يقولك عليا التزامات و عايز أمن مستقبلي".

وتابع:" أولا نفسي أعرف لاعب الكرة بيأمن مستقبله بكام، تاني حاجة اللعيبة بتاعت ألعاب الصالات باسكت ?ولي هاند بول  يعملوا ايه بقى، ده لو في لاعب نجم النجوم و أسطورة مش هيعرف يعمل 15 مليون جنيه في حياته من اللعب مستحيل، مش في موسم واحد لاعب كرة لما يتعرض عليه 18 مليون في الموسم الواحد يقولك النادي مقدرنيش!!!! "

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