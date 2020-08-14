نقي دمك من السموم بهذه المشروبات

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متابعات- أمينة عبد العال

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الليمون

الدم

السموم

الريحان

يتعرض الإنسان لكثير من الملوثات التي أحيانا كثيرة تصل إلي الدم و تلوثه ، لذلك يحتاج الجسم باستمرار لما يساعده علي تنقية الدم من السموم التي يتعرض لها .

ومن أهم هذه المشروبات : الريحان  لامتلاكه خصائص مضادة للبكتريا و مضادة للالتهابات لذلك فهو يعتبر مثالي ليتخلص الدم من السموم .

كما أن عصير الليمون من المشروبات المفيدة أيضا وتعمل علي تحفيز الجسم علي خلق بيئة قلوية تساعد في تنظيف الدم والجهاز الهضمي .

ويمكن أيضا الاستفادة من خل التفاح الذي يساعد في تنظيف الدم من خلال تناول كوب به 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح والماء الدافئ و ملعقة صغيرة من صودا الخبز .


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