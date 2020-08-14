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سياسي لبناني يفجر مفاجأة عن انفجار مرفأ بيروت

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خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت
خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

إيمان هاني

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لبنان

انفجار

بيروت

إكسترا نيوز


كشف أحمد عزالدين، محلل سياسي لبناني، آخر تطورات انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن مساءلة الوزراء والمسؤولين السابقين حول أسباب وجود تلك الكميات الضخمة من الآمونيا في مرفأ بيروت طوال الــ7 سنوات الماضية أمر هام للغاية للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة المتسببين الحقيقيين في تلك النكبة التي لحقت بلبنان.

وأضاف "عز الدين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، قائلا :" التحقيقات اللبنانية تدور حول لماذا لم يتم التخلص من تلك المواد المتفجرة كل هذه السنوات؟، ولماذا بقيت في لبنان؟، موضحًا أن هناك أقاويل تؤكد أوجاع أصحاب المعاشات أن أفراد السفينة التي كانت تحمل تلك المتفجرات امتنعوا عن دفع الرسوم حتي يؤذن لها بالعبور من الميناء.

وتابع :"على الرغم من ما يُعنيه لبنان مكن أزمات سياسية واقتصادية والاختلاف بين الكتل والقوى السياسية دائمًا هناك عجز من قبل الحكومة اللبنانية في معالجة الآثار الاقتصادية، معقبا :"أن هناك شبة اتفاق على استقلال القضاء اللبناني فيما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت".

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