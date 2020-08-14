السودان تسجل أعلي معدل تضخم لها

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السودان

النقل

التضخم

سجلت السودان معدل التغير السنوي " التضخم " بنسبة 143.78 % لشهر يوليو بارتفاع 7.42 % عن الشهر السابق الذي سجل 136.36 % .

وبحسب صحف محلية فإن الجهاز المركزي للإحصاء قد عزا في بيان له ارتفاع معدل التضخم لارتفاع أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز و الحبوب والزيوت و الدهون واللحوم والبقوليات .

كما لفت البيان إلي ارتفاع مجموعة النقل و ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية و مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطهي والفحم النباتي و حطب الوقود ومختلف السلع .

و أوضح البيان أنه بالرغم من انخفاض معدل التغير الشهري للمستوي العام بأسعار لشهر يوليو الماضي  فإن معدل التضخم للشهر نفسا سجل ارتفاعا .


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