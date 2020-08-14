  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

هل نجح العالم في إيقاف كورونا وهل ننتظر موجة ثانية؟

كورونا في مصر

أستاذ بجامعة نيويورك: اللقاحات أصبحت حرب اقتصادية وسياسية

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بايرن ميونخ

بايرن يسحق برشلونة بثمانية ويطرده من دوري أبطال أوروبا

علاج كورونا

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعليق مثير من "ترامب" عن لقاح كورونا الروسي

الذهب

تراجع أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات

النائب العام

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن حادث غرق معدية البحيرة

أرشيفية

بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كهربا

الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

أزمة تهدد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الرياضة

صورة من مبارة القمة التى لم تلعب
صورة من مبارة القمة التى لم تلعب

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أزمة تهدد بعدم بث مباراة الزمالك مع طنطا

#

نجم الزمالك السابق: لو عاد بي الزمن لن أنتقل إلى الأهلي

#

شاهد.. أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل مباراة القمة

#

أحمد عيد يفجر مفاجأة مدوية عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الزمالك

الاهلى

التحكيم

مباراة القمة

تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أزمة فى استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 22 اغسطس الجارى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز. 
يأتي ذلك نظرا لانشغال الطاقم التحكيمية فى الاتحادات الأوروبية  بالمشاركة فى ادارة مباريات فى الدور قبل النهائى ثم النهائي بدورى أبطال أوروبا وايضا نهائى الدورى الأوروبى خلال تلك الفترة من شهر أغسطس الجارى.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل إتحاد الكرة ان الجبلاية بصدد الاستعانة بخدمات عصام عبدالفتاح مسئول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف من أجل إنهاء أزمة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة لقاء القمة.

وأشار إلى أن الجبلاية على تواصل مع عصام عبدالفتاح منذ الاستعانة بخدماته لإلقاء المحاضرات فى معسكر حكام الدورى بشكل تطوعى وطالبته بالمساهمة فى استغلال علاقاته الوطيدة لحكام اوروبا لاستقدام طاقم تحكيمى من الدوريات التى تطبق تقنية الفيديو الـ var.
  
يذكر أن النادى الأهلى يتصدر مسابقة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة فيما يحتل بيراميدز مركز الوصيف والزمالك ثالثا فى ترتيب جدول الدورى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة: "المصري" اخترق الإجراءات الاحترازية
» برلماني يطالب بمراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء
» سر طلب تعديل المادة الثالثة من قانون السجل التجاري
» دولة خليجية ترفع حظر التجول الليلي
» البايرن يسحق برشلونة برباعية في الشوط الأول
» انفجار يتسبب في نشوب حريق ضخم بإيران
» وزارة الصحة تحذر من شرب الشاي.. اعرف السبب
» العراق.. مقتل أحد نشطاء المظاهرات برصاص مسلحين مجهولين
» ارتفاع إصابات "كورونا" في الجزائر
» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور
» بيان من الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:26 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة