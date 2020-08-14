ضبط 460 ألف عبوة مبيدات حشرية مخالفة

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متابعات- أمينة عبد العال

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وزارة الزراعة

مبيدات

مديريات الزراعة

 أعلن رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة الدكتور محمد عبد المجيد عن ضبط 461076 عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال شهر يوليو بما يوازي 230.54 طن مبيدات العبوة سعة 5.0 لتر / كيلو جرام .

و أضاف في تصريحات صحفية نشرتها " الوطن " أنه تم المرور علي 1036 محل للاتجار في المبيدات بالمحافظات منهم 658 مرخص و 329 غير مرخص و 52 تحت الترخيص و تم تحرير 77 محضر للعرض علي النيابة .

وللفت إلي أن حملات التفتيش والرقابة علي محلات بيع المبيدات تعمل بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات وشرطة البيئة و المسطحات و الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية .

 


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