هندي يحتفظ بزوجته بعد وفاتها بهذه الطريقة

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متابعات- أمينة عبد العال

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رجل اعمال

الشمع

تمثال من الشمع

ابتكر رجل الأعمال الهندي ، سرينيفاس جوبتا ، طريقة غريبة للاحتفاظ بزوجته معه في المنزل بعد وفاتها حيث قام بعمل تمثال من الشمع علي شكل زوجته .

و أشار رجل الأعمال إلي أن زوجته رحلت في عام 2017 أثر حادث مروري لافتا إلي أنها خططت لبناء منزلهم الجديد في مدينة كوبال جنوب الهند إلا أنها توفيت قبل أن يستكمل بناء المنزل .

و أكد أنه كان لابد له أن يضع التمثال في المنزل الجديد ، وأضافت ابنته أن والدها حرص علي أن يبدو  التمثال طبيعيا و قاما بوضعها في مكان بارز في المنزل .  



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