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عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم

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عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم
عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم

عبد القادر وحيد- متابعات

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عروس

حفل الزفاف

طرد أمها

في واقعة غير مألوفة، أقدمت عروس بريطانية على طرد أمها من حفل الزفاف بسبب حديثها أمام المعازيم بطريقة مضحكة.

وكانت الأم قد قررت إلقاء خطاب يحتوي بعض النكات أمام المعازيم إلا أن تعبيراتها خانتها وتطرقت لأمور أيقظت مخاوف العروس.

وبحسب ما تم تداوله فمن بين النكات التي قالتها الأم للضيوف : أنا سعيدة بأن ابنتي العروس وجدت شخصا لا يحب المظهر ، لأنني لا أعرف كيف كانت ستتحمل إجراء جراحة تجميلية لولا هذا الأمر .

كما قالت الأم في نكاتها التي تسببت في طردها من حفل الزفاف  : من الجيد أن العريس سيتحمل المشاكل الطبية الجسيمة للعروس ، أراهن أنه لن يكون مهتما إذا تم تشخيصها قبل أن يجتمعوا، وتحدثت عن مرض أصاب العروس قبل عام من زواجها .

و أثناء النكات اشتعل غضب العروس لتقوم بطرد أمها ، ورغم استكمال الحفل إلا انه تحول لليلة سوداء إذ ظلت الفتاة في انهيار بسبب طردها لأمها من حفل زفافها.


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