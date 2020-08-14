أزهري: النبي كان يشيع هذا الشيء في بيته

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صدى البلد

أزهري

إبراهيم رضا



أكد الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الدين الإسلامي يحقق غرض السلام، فالله هو السلام وكان من دعاء الرسول محمد صل الله عليه وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحيّينا يا ربنا بالسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن السلام يحمل معنى الأمن والآمان والطمأنية لبني البشر جميعا.

وتابع :"النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشيع السلام في بيته ،مشيرا إلي أن تحقيق السلام يحتاج إلى إخلاص النية لله سبحانه وتعالى".

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