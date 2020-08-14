ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

14 أغسطس 2020 - 12:06 م

تشيع جنازة الفنان الراحل سمير الإسكندراني من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر اليوم ، بعد أن وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض بمستشفي النزهة .

وكان الإسكندراني أشار إلي عمله مع المخابرات مؤكدا أنها كانت مرحلة أساسية فارقة في حياته ، مضيفا في مقابلة إعلامية أن أحد أجداده كان يهوديا واعتنق الإسلام وأن أحد الإسرائيليين حاول تجنيده أثناء دراسته في إيطاليا لافتا إلي أنه ساهم في إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية في مصر .

وتعود بداية القصة إلي تلقيه دعوة من المستشار الإيطالي بالقاهرة لبعثة دراسية إلي إيطاليا وذهب لاستكمال دراسته في مدينة بيروجيريا الإيطالية عام 1958 ، و كان منفتحا و يجيد 5 لغات وكانت إيطاليا تمتلئ بالموساد الإسرائيلي الذين يبحثون عن عملاء عرب لتجنيدهم ، وحاولوا تجنيده من خلال شاب يدعي سليم تقرب منه لكن سرعان ما شك به الإسكندراني خاصة بعد أن عرف أنه يحمل جواز سفر أمريكي بالرغم من ادعائه بأنه عربي .

ولم يقتنع سمير بمحاولات سليم إقناعه بأنه تاجر يحتاج إلي السرية في تنقلاته و قرر أن يراوغه وأخبره أن جده الأكبر يهودي وأسلم ليتزوج من جدته و أنه يميل أكثر لجذوره اليهودية وسقط سليم في فخه واندفع يخبره أنه أيضا يهودي و بدأ في تدريبه علي الحبر السري و التمييز بين الرتب العسكرية و رسم الكباري والمواقع واعدا إياه بأن يحصل علي مقابل مادي كبير في حالة تطوعه في الجيش المصري .

وعند عودته إلي مصر أخبر شقيقه بكل ما حدث و ذهب إلي المخابرات المصرية وروي كل ما حدث ولكن للرئيس جمال عبد الناصر شخصيا بعد إصراره علي ذلك ، وبدأ سمير يعمل لحساب المخابرات المصرية تحت إشراف رجالها ودربوه علي وسائل التعامل و أسلوب التلاعب بخبراء الموساد حتى تمكن من إسقاط شبكات تجسس داخل مصر .

وبعدما تسبب نجاحه في استقالة مدير المخابرات الإسرائيلية " هرطابي " لقبه جهازي المخابرات المصري وال إسرائيلي بـ" الثعلب "، حسبما نشرت " اليوم السابع " .

وكان الفنان الراحل يغني بالإيطالية والإنجليزية و الفرنسية والتشيكية لافتا إلي أن تعلمه للغة الإيطالية كان بسبب الحب .