"التسجيل في جيبه" ..الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان

14 أغسطس 2020 - 11:41 ص

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن هناك علاقة بأشرف مروان، كانت طيبة ولكن الرئيس الأسبق مبارك كان يحذره، معقبا: "مبارك كان بيقولي أنا عارف لسانك بتتكلم طول النهار، ده التسجيل في جيبه".







وأضاف"الفقي"، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن أشرف مروان كان يوده جدا، ويسأل عنه باستمرار، كاشفا أن "مروان" طلب منه قبل وفاته بشهر أن يكتب له مذكراته، وكانوا حينها في حفل عشاء بـ"القطامية هايتس".





وتابع: "أظن أن السادات كان عارف وضع أشرف مروان، وبيكلفه بمهام معينة عند الإسرائيليين، وممكن يكون أعطاهم طُعم، يكون أعطاهم ميعاد حرب أكتوبر من غير التوقيت".

