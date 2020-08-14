إعلامية: هذا الفنان أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

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سمير الإسكندراني

ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

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سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني

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صدى البلد

سمير الإسكندراني

هند النعساني

قدمت الإعلامية هند النعساني ، واجب العزاء في الفنان القدير سمير الإسكندراني الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، إن سمير الإسكندراني أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية ولقب بالثعلب.

وأضافت النعساني ، أنه مع انتقال أسرة سمير الإسكندراني من الغورية إلى شارع عبد العزيز كانت محطة فارقة في حياة الفنان الكبير الملقب بالثعلب بعدما بدأ مرحلة في العمل كونه عمل مع المخابرات المصرية بعد محاولة أحد الإسرائيليين تجنيده أثناء دراسته فى إيطاليا، وساهم فى إسقاط 6 شبكات تجسس إسرائيلية في مصر.

وكشفت أن الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر قام بمكافئته على نجاحه في هذه العملية، وأطلقوا عليه لقب الثعلب في جهازي المخابرات المصري والإسرائيلي بعدما تسبب نجاحه في استقالة مدير المخابرات الإسرائيلية.

وأشارت النعساني ،إلي أن تشييع جثمان الفنان القدير سمير الاسكندراني سيكون بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

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