  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:14 م
Advertisements
بحث متقدم
سمير الإسكندراني

ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

«أشرف مروان» أكثر جواسيس «الموساد» تفوقًا

"التسجيل في جيبه" ..الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان

حسني مبارك

3 أعمال فنية لـ" مبارك" قبل أن يصبح رئيسا

سمير الإسكندراني

إعلامية: هذا الفنان أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

الطالب عبد الله وليد

أول الثانوية الأزهرية عن سر تفوقه: كورونا السبب

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي

تعليق غير متوقع لبسمة وهبة بشأن انتقال "صبحي"لبيراميدز

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

3 أعمال فنية لـ" مبارك" قبل أن يصبح رئيسا

الحياة السياسية

حسني مبارك
حسني مبارك

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ترامب: أزمة كورونا ستزداد سوءا في الولايات المتحدة

#

شاهد.. لحظة اصطياد أغرب سمكة في العالم

#

وصية مبارك لشعبه قبل وفاته.. واعتراف مهم

#

آخر ظهور لـ "مبارك" قبل وفاته

حسني مبارك

العمر لحظة

جمهورية مصر

ليلة الحنة

شارك الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 3 أعمال فنية كممثل  قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية .

ويعتبر مبارك الرئيس الأوحد الذي وقف أمام كاميرا سينمائية ، وكانت البداية مع فيلم " وداع في الفجر " عام 1956 ،إخراج حسن الأمام وهو مأخوذ عن فيلم أمريكي حربي باسم " جسر ووترلو " إخراج  ميرفن ليروي 1940 و هو نفس الموضوع الذي قدمته السينما الهندية عام 1964 باسم " سانجام ".

وتدور قصة الفيلم حول الضابط أحمد طيار يعيش مع والده الغني والذي يطمع في تزويجه من ابنة شريكه بطولة شادية وكمال الشناوي ويحيي شاهين ، وظهر مبارك في دور قائد سرب طيران يعطي تعليماته للطيار كمال الشناوي .

و العمل الثاني الذي ظهر فيه مبارك هو " ليلة الحنة " وكان أيضا ضابط وظهر لثواني ،عام 1953  والفيلم بطولة كمال الشناوي و شادية وماري منيب .

أما العمل الثالث " العمر لحظة " فكانت مقصودة حيث ظهر كقائد طيران في مشهد قصير في الفيلم  بطولة ماجدة و أحمد مظهر وناهد الشريف .
شاهد الفيديو ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة
» تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل
» مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"
» إيران: ما فعلته الإمارات "حماقة إستراتيجية "
» إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا
» رسالة عاجلة من مجلس الوزراء للمواطنين بخصوص " كورونا "
» رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ترامب: تأجيل إسرائيل مخطط الضم حادث عظيم
» عمر البشير كان يكره مصر حتى النخاع
» وفاة الفنان سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة