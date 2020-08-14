» إيران: ما فعلته الإمارات "حماقة إستراتيجية "

14 أغسطس 2020 - 11:14 ص

أدانت الخارجية الإيرانية إعلان الإمارات و إسرائيل عن اتفاق السلام واصفة إياه بالحماقة الإستراتيجية علي حد تعبيرها .

و أضاف الوزارة في البيان الذي نشرته الصحافة المحلية :" الشعب الفلسطيني المظلوم وجميع الشعوب الحرة في العالم لن تغفر أبدا تطبيع العلاقات مع الكيان الغاضب والإجرامي لافتة إلي أن النظام الإيراني يعتبرها خطوة خطيرة ".

جدير بالذكر أن أمس الخميس صدر بيان مشترك بين الإمارات و إسرائيل ذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد اتفقوا علي تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات و إسرائيل .