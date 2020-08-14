ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

14 أغسطس 2020 - 11:13 ص

في تطورات المشهد الخليجي عقب البيان الثلاثي المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات، أعلنت سلطنة عمان تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وكان ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية العمانية قد أعلن عن تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تأييد سلطنة عمان لقرار الإمارات، بعد ترحيب دولة البحرين بقرار الإمارات في التوصل لاتفاق مع إسرائيل بوقف ضم أراض فلسطينية.

وقالت البحرين إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يعزز من فرص التوصل للسلام، مضيفة أنها تتطلع لمزيد من الجهد للتوصل لحل عادل وشامل للفلسطينيين.

يأتي هذا عقب بيان مشترك للدول الثلاثاء نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أمس الخميس، أن وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد التقى، السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في سلطان عمان في أكتوبر 2018.

وقال نتنياهو حينها إن السلطان قابوس وجه له دعوة بزيارة السلطنة في ختام اتصالات مطولة بين الطرفين، معلنا أنهما بحثا السبل لدفع عملية السلام وقضايا تتعلق بتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.