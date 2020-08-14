تهز السعودية.. شاب ينحر والده في فراشه

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وكالات- الدويني فولي

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أخبار السعودية

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أقدم شاب عشريني على ذبح والده، مساء الخميس، في جريمة مروعة شهدتها إحدى القرى التابعة لمركز وادي جازان جنوب غربي السعودية.
وذكرت صحيفة ”المواطن“ المحلية، أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية، وقد أقدم على قتل والده طريح الفراش نحرًا باستخدام سلاح أبيض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن الجريمة وقعت بعد أيام معدودة من مغادرة القاتل مستشفى ”إرادة“ الحكومي المختص بعلاج المرضى النفسيين في جازان، حيث كان يتلقى العلاج بقسم التنويم.

وأوضحت أن الجهات الأمنية وفرق الأدلة الجنائية باشرت موقع الحادث، وألقت القبض على الجاني، وفتحت تحقيقا في ملابسات الجريمة.

ولقي ممرض سعودي مصرعه قبل أيام قليلة في الرياض، بعدما طعنه مريض نفسي خلال تواجده بمنزله لتقديم علاج دوري له في جريمة مماثلة.

وتثير الجرائم التي يتورط فيها المرضى النفسيون، انتقادات للمراكز والمستشفيات التي يتعالجون فيها، وتسمح لهم بمغادرتها والبقاء طليقين دون قيود.

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