تحذيرات دولية من زيادة وفيات أطفال مخيم الهول في سوريا

14 أغسطس 2020 - 10:53 ص

أثارت وفاة 8 أطفال علي الأقل خلال 5 أيام في مخيم الهول للاجئين والذي يضم عائلات " داعش" في شمال شرق سوريا ، قلق عالمي معتبرينه فشل إنساني جماعي .

و أعلنت المنظمة البريطانية غير الحكومية في بيان لها أن نسبة وفيات الأطفال في مخيم الهول ارتفع ثلاث مرات بين 6 و 10 أغسطس مقارنة بالمعدل المسجل بداية العام .

و قالت " سونيا كوش "مديرة منظمة " أنقذوا الأطفال " في سوريا في بيان لها :" نشهد فشل جماعي علي جميع المستويات في حماية الأطفال، لافتة إلي الوفاة المأساوية للأطفال الثمانية مؤكدا أنه كان من الممكن أن يتم تجنبها لو تلقوا العلاج".

جدير بالذكر أن المخيم يضم عشرات آلاف النازحين بينهم عائلات مسلحي تنظيم " داعش" وتشرف عليه الإدارة الذاتية.