قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

14 أغسطس 2020 - 10:34 ص

قال أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية إن الاتفاق الثلاثي الذي أبرمته الإمارات هو قرار شجاع من قائد استشثنائي.

وكتب قرقاش في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: " قرار الإمارات كان محل تداول منظم ونشط ضمن آلية صنع القرار في سياستنا الخارجية، وكعادة الشيخ محمد بن زايد اطلع على كافة الجوانب وقاد القرار ضمن رؤية استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية واستشراف جريء للمستقبل . قرار شجاع من قائد استثنائي" .

وأضاف أن ردود الفعل الإيجابية من العواصم الرئيسية على الإعلان الثلاثي مشجعة، وخاصة أنه عالج في تقدير هذه العواصم خطر ضم الأراضي الفلسطينية على فرص حلّ الدولتين . قرار الشيخ محمد بن زايد الشجاع يعبّر عن واقعية نحن في أمس الحاجة لها، حيث وصف القرار بالناجح، وأنه فيه أخذ وعطاء وهذا ما تحقّق .

وأوضح قرقاش أنه بينما يبقى قرار السلام فلسطيني إسرائيلي بامتياز، أتاحت مبادرة الشيخ محمد بن زايد الجريئة، عبر إبعاد شبح ضم الأراضي الفلسطينية، المزيد من الوقت لفرص السلام عبر حل الدولتين، وتطوير العلاقات الطبيعية مقابل ذلك منحى واقعي تطرحه الإمارات بكل شفافية بعيداً عن المزايدات .

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعربا عن تقديرهما العميق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفانيه لإحلال السلام في المنطقة، وعلى النهج العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه.

وكان ترامب قد اتفق مع بن زايد ونينياهو في اتصال هاتفي جرى أمس على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.