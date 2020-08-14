ارتفاع أعداد ضحايا فيضانات كوريا الشمالية

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كوريا الشمالية

الهلال الأحمر

فيضانات

ارتفع عدد ضحايا كوريا الشمالية إلي 22 قتيلا و مازال هناك 4 أشخاص مفقودين .

و أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أنه وفقا لجمعية الصليب الأحمر و اللجنة الوطنية للكوارث الطارئة في كوريا الشمالية فإن الفيضانات سببت أضرار في 8.256 منزل و 22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية .

و قام الاتحاد الدولي للصليب الأحمر بتقديم مواد إغاثة إلي كوريا الشمالية خاصة إقليم هوانج هيه الشمالي و إقليم كانج وون حيث تم تسليم لوازم الإغاثة إلي 2.800 أسرة منكوبة .


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