  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:38 ص
Advertisements
بحث متقدم
قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

عمرو أديب

عمرو أديب: " بن زايد" يجب أن يطلق عليه المنقذ

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

مذيعة بي إن سبورت: هذا ما حدث بعدما حذرني مستشار بن زايد

مذيعة بي إن سبورت: هذا ما حدث بعدما حذرني مستشار بن زايد

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

الجزيرة

مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"

الفقي و الشعراوي

الفقي: عمر الشريف كشف لي هذا الأمر عن " الشعراوي"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الحياة السياسية

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان
الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

#

الإمارات تنشر تفاصيل اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

#

عاجل.. إسرائيل تعلن تطبيع العلاقات مع دولة خليجية

#

تدوينة مثيرة من مستشار بن زايد عن التطبيع مع إسرائيل

إسرائيل

التطبيع

الجارالله

رجال الإمارات الشجعان

ثمّن الكاتب والسياسي الكويتي أحمد الجارالله الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل، والذي تم برعاية أمريكية.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر :"  السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات.. وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان".

وتابع :  منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة ملايين.. العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات.

وأوضح الجارالله أن مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تسعي الآن للتطبيع مع إسرائيل.

ونوّه الجارالله أن مملكة البحرين تابعت التوجه العالمي الإيجابي الذي حفل به اتفاق الإمارات- إسرائيل..  البحرين علي اتصال مع الجهات العالمية لإبرام اتفاق مع الدولة الإسرائيلية اتفاق مماثل للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الشجاع.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اتفق ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في اتصال هاتفي جرى،أمس الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وذكر البيان أن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

 وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق أمس، بحسب البيان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ترامب: تأجيل إسرائيل مخطط الضم حادث عظيم
» عمر البشير كان يكره مصر حتى النخاع
» وفاة الفنان سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض
» بالفيديو.. بكاء محلل سياسي لبناني على الهواء
» قطر فى غاية الارتباك بسبب الاتفاق الاماراتى
» هذا ما قاله مصطفى الفقي عن الرئيس الراحل مبارك
» محلل اقتصادي: تكلفة إعادة إعمار تفجيرات بيروت 5 مليارات دولار
» كوريا الشمالية تحظر امتلاك الكلاب الأليفة وتُرسلها إلى المطاعم للأكل
» وفاة الأب والابن الطبيبين بعد إصابتهما بكورونا في يوم واحد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة