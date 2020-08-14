  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:39 ص
Advertisements
بحث متقدم
قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

عمرو أديب

عمرو أديب: " بن زايد" يجب أن يطلق عليه المنقذ

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

ضاحي خلفان: منذ 6 آلاف سنة فلسطين لم يحررها قائد فلسطيني

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة

مذيعة بي إن سبورت: هذا ما حدث بعدما حذرني مستشار بن زايد

مذيعة بي إن سبورت: هذا ما حدث بعدما حذرني مستشار بن زايد

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

الجزيرة

مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"

الفقي و الشعراوي

الفقي: عمر الشريف كشف لي هذا الأمر عن " الشعراوي"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

الحياة السياسية

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل
تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

الإمارات تنشر تفاصيل اتفاقية التطبيع مع إسرائيل

#

تدوينة مثيرة لمشاري راشد: هؤلاء مطرودون من رحمة الله

#

تدوينة مثيرة للقرني عن حراسة أمنية مشددة قبل النوم

#

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

إسرائيل

الامارات

التطبيع

مشارى راشد

أكد القاريء والمنشد الكويتي مشاري راشد رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكتب مشاري راشد على حسابه في تويتر :" ما تكرر تقرر لست مع التطبيع .. أما المصالحة فهي من المسائل الكبار-النوازل  التي يفصل فيها الكبار-".

وأضاف مشاري راشد في تدوينة سابقة :" لسنا مع التطبيع ولو كنا كذلك لباركنا زيارة أردوغان وشارون لقبر مؤسس إسرائيل والاعتراف بمحرقة اليهود في إسرائيل".

 كما أعاد مشاري راشد مقطع  فيديو يدافع فيه الشيخ ابن عثيمين عن شيخه ابن باز في مسألة الصلح مع اليهود .

وبحسب الفيديو الذي نشره مشاري راشد عن دفاع ابن عثيمين عن بن باز فإنه يؤكد أن المصالحة مع اليهود "مسألة سياسية"، منوها أن كثيرا من المشنعين بعيدين عن الإسلام، بل بعضهم ربما يكون ملحدا.

وعلق أحد متابعيه قائلا : " حبيبي.. الصلح مع اليهود شي.. و الصلح مع الكيان الغاصب الصهيوني شي آخر".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» ترامب: تأجيل إسرائيل مخطط الضم حادث عظيم
» عمر البشير كان يكره مصر حتى النخاع
» وفاة الفنان سمير الإسكندراني بعد صراع مع المرض
» بالفيديو.. بكاء محلل سياسي لبناني على الهواء
» قطر فى غاية الارتباك بسبب الاتفاق الاماراتى
» هذا ما قاله مصطفى الفقي عن الرئيس الراحل مبارك
» محلل اقتصادي: تكلفة إعادة إعمار تفجيرات بيروت 5 مليارات دولار
» كوريا الشمالية تحظر امتلاك الكلاب الأليفة وتُرسلها إلى المطاعم للأكل
» وفاة الأب والابن الطبيبين بعد إصابتهما بكورونا في يوم واحد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة