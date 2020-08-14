تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل

14 أغسطس 2020 - 09:43 ص

أكد القاريء والمنشد الكويتي مشاري راشد رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكتب مشاري راشد على حسابه في تويتر :" ما تكرر تقرر لست مع التطبيع .. أما المصالحة فهي من المسائل الكبار-النوازل التي يفصل فيها الكبار-".

وأضاف مشاري راشد في تدوينة سابقة :" لسنا مع التطبيع ولو كنا كذلك لباركنا زيارة أردوغان وشارون لقبر مؤسس إسرائيل والاعتراف بمحرقة اليهود في إسرائيل".

كما أعاد مشاري راشد مقطع فيديو يدافع فيه الشيخ ابن عثيمين عن شيخه ابن باز في مسألة الصلح مع اليهود .

وبحسب الفيديو الذي نشره مشاري راشد عن دفاع ابن عثيمين عن بن باز فإنه يؤكد أن المصالحة مع اليهود "مسألة سياسية"، منوها أن كثيرا من المشنعين بعيدين عن الإسلام، بل بعضهم ربما يكون ملحدا.

وعلق أحد متابعيه قائلا : " حبيبي.. الصلح مع اليهود شي.. و الصلح مع الكيان الغاصب الصهيوني شي آخر".