مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"

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حياة اليماني

أولاد القحبة

فاجأت الإعلامية والمذيعة بقناة الجزيرة حياة اليماني متابعيها بتدوينة تتضمن عبارة غير متوقعة.

وكتبت اليماني على حسابها في تويتر :" أولاد القحبة لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم..  إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم تتحرك دكة غسل الموتى أما أنتم لا تهتز لكم قصبة.. قالها مظفر النواب، وصدق".

وعلق متابعوها على تدوينتها المثيرة والمفاجئة،بالقول :" انفجرت خلاص شي اكيد وشي يقهر وانا عن نفسي اعذرها هذي القدس مو لعب".

كما علق آخر :" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

ووجه أحد متابعي اليماني رسالة لها قائلا :"  انا بعزك يا حياة كتير، ونا معك ، لكن بنصحك تمسحي البوست لانه مش لابق لمقامك يا احلى حياة".


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